Посетитель выставки съел экспонат в виде приклеенного банана, проданный за 8 млн

Инцидент произошёл на ярмарке Art Basel, проходившей в Майами, США, в районе 13:45 по местному времени.

Художник Дэвид Датуна шокировал посетителей Art Basel 2019. Мужчина подошёл к новой работе итальянского коллеги Маурицио Каттелана и у всех на виду начал её есть. Не думайте, что вандал давился холстом с масляной краской.

Инсталляция под названием Comedian ("Комик") представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене. Ранее произведение искусства продали за 120 тысяч долларов (7,6 млн рублей).

Свой перформанс Дэвид опубликовал в "Инстаграме" и назвал его "Голодный художник". На ролике видно, как он подходит к банану, отклеивает скотч, а затем кусок за куском съедает многомиллионное произведение искусства.

Люблю работы Маурицио Каттелана, и эта инсталляция мне тоже нравится. Очень вкусно 🙂 Дэвид Датуна

Сказать, что Датуна уничтожил произведение искусства, нельзя. Представитель галереи Люсьен Террас рассказал, что банан всегда при необходимости заменяли. Работа сопровождается сертификатом подлинности, который коллекционерам нужно купить, чтобы по праву считаться владельцем инсталляции.

Никаких обвинений в сторону Датуна выдвинуто не было, сообщает People. По мнению критиков, инцидент только повысил художественную значимость инсталляции.

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