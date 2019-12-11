"Просочился". В суде объяснили попытку дерзкого побега через потолок

Обвиняемый в убийстве у всех на глазах вылез из судебного "аквариума" и уже начал разбирать потолок, когда его остановили.

Подсудимый решил сбежать прямо из зала заседаний Щербинского суда из-за того, что ему это позволило худощавое телосложение. Так Лайфу прокомментировала тягу мужчины к свободе пресс-секретарь этого суда Светлана Ехтанигова.

— Дело в том, что она (изолирующая кабина. — Прим. ред.) соответствует всем установленным нормативам. Просто обвиняемый ввиду своего телосложения умудрился просочиться, — пояснила она.

Пресс-секретарь добавила, что разрушенный в результате попытки побега потолок уже починили. Будут ли изолирующую кабину реконструировать, чтобы исключить повторные попытки побега, в суде не сообщили.

Напомним, ранее в Щербинском суде мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве родной сестры, попытался сбежать из зала через потолок. Полиции удалось его остановить. Лайф публиковал видео инцидента.