С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз" со спутником "Глонасс-М"

Сейчас группировка навигационной системы состоит из 27 спутников, в работе находится 22 из них.

С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М". В Минобороны РФ рассказали, что запуск состоялся в штатном режиме.

В ведомстве сообщили, что ракета взлетела в 11:54. Успешный пуск проведён боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил. Затем на сопровождение ракету взяли наземные средства ВКС.

Это уже шестой запуск такого "Союза" в году. Сейчас, если не считать только запущенный аппарат, в группировку навигационной системы ГЛОНАСС входит 27 спутников. Используется из них только 22. Один находится в резерве, три проходят техническое обслуживание, один — на испытаниях.

А ранее с Плесецка запустили ракету "Тополь-М".