Песков прокомментировал "фразу Меркель" о победителях на саммите в Париже

Он добавил, что по итогам встречи "нормандской четвёрки" сделаны "определённые важные шаги", но ещё многое только предстоит сделать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что Ангела Меркель якобы назвала Владимира Путина победителем "нормандского саммита".

— Здесь, наверное, неуместно говорить, кто был победителем, кто был проигравшим. Все преследовали одну цель — возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия, — отметил Песков.

Ранее "Коммерсант" рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы назвала президента РФ Владимира Путина победителем саммита "нормандской четвёрки". При этом Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что такой разговор состоялся.