СМИ услышали, как Меркель назвала Путина победителем "нормандского саммита"

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Фото © Правительство ФРГ

Журналисты отмечают, что такой вывод канцлер Германии сделала "без особой радости".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала президента РФ Владимира Путина победителем саммита "нормандской четвёрки" в Париже.

Сегодня ты победитель… — передаёт "Коммерсант" слова Меркель.

Эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию в ходе саммита, причём, как отмечают журналисты, она прозвучала "без особой радости".

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась 9 декабря в Париже. Сначала лидеры пообщались в рамках встречи "нормандской четвёрки". Затем лидеры России и Украины провели двусторонние переговоры.

Владимир Путин остался доволен первой встречей с Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель также заявила, что беседа прошла успешно.

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