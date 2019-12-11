СМИ услышали, как Меркель назвала Путина победителем "нормандского саммита"

Журналисты отмечают, что такой вывод канцлер Германии сделала "без особой радости".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала президента РФ Владимира Путина победителем саммита "нормандской четвёрки" в Париже.

— Сегодня ты победитель… — передаёт "Коммерсант" слова Меркель.

Эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию в ходе саммита, причём, как отмечают журналисты, она прозвучала "без особой радости".

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась 9 декабря в Париже. Сначала лидеры пообщались в рамках встречи "нормандской четвёрки". Затем лидеры России и Украины провели двусторонние переговоры.

Владимир Путин остался доволен первой встречей с Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель также заявила, что беседа прошла успешно.