В Париже началась встреча "нормандской четвёрки" с Путиным и Зеленским — видео

Лидеры России и Украины впервые оказались за столом переговоров. Рукопожатия не было, однако стороны продемонстрировали доброжелательное расположение друг к другу.

Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите в "нормандском формате" с главами Украины, Германии и Франции. Главная тема — урегулирование конфликта в Донбассе. Встреча стартовала в 19:20 по московскому времени.

Как и анонсировал Лайф, Владимир Путин сидит напротив украинского коллеги Владимира Зеленского. Эмманюэль Макрон занял место справа от российского лидера, а канцлер ФРГ Ангела Меркель — слева. Перед саммитом российский лидер провёл отдельные встречи с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель, а уже после саммита Путин намерен провести первые двусторонние переговоры с Зеленским. И лишь после этого, как ожидается, лидеры стран выйдут к журналистам для подведения итогов.

Зеленский, войдя в зал "Мюрат" Елисейского дворца, на долю секунды замешкался в поиске своего стула, но Макрон деликатно подсказал ему, где тот сидит. Затем стороны обменялись напряженными, но доброжелательными улыбками, и прессу попросили удалиться из зала.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.