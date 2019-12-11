Министр спорта отреагировал на отказ боксёров выступать на ОИ-2020 без флага

Он подчеркнул, что решение Всемирного антидопингового агентства ещё не вступило в силу и у России есть все основания, чтобы его оспорить.

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение Федерации бокса не ехать на Олимпиаду, если российским спортсменам не позволят выступать под государственным флагом.

— Мы пообщаемся с Федерацией бокса. Ребята — патриоты, но на самом деле ещё надо отобраться, впереди у них — ряд отборочных соревнований. Ещё никто на Олимпиаду не отобрался, ни из одной страны, — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что решение Всемирного антидопингового агентства ещё не вступило в силу и у России есть все основания, чтобы его оспорить. Также он назвал эти меры WADA противоречащими всем возможным принципам.

Напомним, ранее сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры 2020 года в случае, если спортсменам не разрешат выступать под национальным флагом.