Time признал 16-летнюю Грету Тунберг человеком года

На редакцию тут же набросились в соцсетях. Там многие смеются над таким выбором и отмечают, что это уже слишком. Но есть и поклонники юной активистки.

Американский журнал Time признал 16-летнюю шведскую эко-активистку Грету Тунберг человеком года. Об этом редакция сообщила в Twitter.

— Грета Тунберг — "человек 2019 года" по версии Time, — говорится в публикации.

Нужно отметить, что эту новость многие пользователи Twitter восприняли в штыки. Они публикуют мемы со смеющимися людьми и пишут, что это уже слишком. Другие меж тем отмечают, что это заслуженно, это прекрасный выбор, так как Грета "воодушевляет миллионы человек".

Напомним, Грета Тунберг прославилась после того, как на сессии Генассамблеи ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах.

С тех пор её то награждают, то открыто оскорбляют. Очевидно одно: равнодушными всемирный успех подростка-активистки оставляет мало кого.