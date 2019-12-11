В ДНР поставили Киеву ультиматум из-за искажения итогов саммита "четвёрки"

Денис Пушилин дважды потребовал от офиса украинского лидера внести правки в перевод документа, который согласовали лидеры четырёх государств.

Глава ДНР Денис Пушилин дважды уличил офис президента Украины в искажении итогового документа "нормандского саммита", состоявшегося в Париже 9 декабря. Из-за этого он поставил Киеву ультиматум.

Пушилин заявил, что на сайте президента Украины опубликован "намеренно искажённый" текст коммюнике. По его словам, Киев поменял фразу "стороны договорились обсуждать все правовые аспекты особого статуса" на "все правовые аспекты закона об особом статусе".

— Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе и поправки в конституцию, — отметил глава ДНР.

После появления этого заявления Киев опубликовал изначальный вариант документа, но только в русскоязычной и украиноязычной версиях, оставив неисправленным вариант на английском.

— Можно было бы принять это за рассеянность слуг офиса президента, но коммюнике для четырёх государств согласовывалось именно на английском языке, данная фальсификация является недопустимой! — добавил Пушилин.

Он заявил, что ДНР не будет выполнять решения саммита, пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст.

Напомним, лидеры "нормандской четвёрки" приняли коммюнике по итогам встречи на саммите в Париже 9 декабря. Всего в нём три пункта: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".