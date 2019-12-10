Лидеры "нормандского саммита" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже

Лидеры "нормандской четвёрки" приняли коммюнике по итогам встречи на саммите в Париже.

Всего в коммюнике три пункта: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".

Двухчасовая встреча президентов России, Франции и Украины Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершилась рабочим ужином, в настоящее время главы государств подводят итоги переговоров.

Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четвёрки", после неё также произошла первая личная беседа глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также прошли заседания в двустороннем формате. Отмечается, что переговоры прошли успешно. В частности, по сообщениям СМИ, достигнуты договорённости об обмене пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря.