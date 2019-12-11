Президент Владимир Путин в этом вопросе встал на сторону граждан и правозащитников.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал о реакции главы государства Владимира Путина на его предложение увольнять чиновников за оскорбление граждан. Речь об этом зашла на вчерашнем заседании совета, на котором присутствовал президент.

Кабанов напомнил, что летом 2019 года во время совещания в Иркутской области Владимир Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство в сторону граждан. Однако такие прецеденты не прекращаются. К тому же нынешнее законодательство предусматривает наказание для гражданина за оскорбление должностного лица, а в обратную сторону не действует. Это, по мнению Кабанова, нарушает баланс.

— Одна из причин раздражения в обществе — это хамское поведение чиновников. Мы должны эту проблему решить, и соответствующие поручения, судя по реакции президента, будут, — заявил Кабанова на пресс-конференции в среду.

Чтобы чиновника можно было уволить за хамство, потребуется внести поправки в закон о государственной службе, о муниципальной службе и в закон о полиции. По словам Кабанова, СПЧ проработает этот вопрос, как только президент выступит с таким поручением.

Как ранее сообщал Лайф, Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан. Российский лидер рассудил так: если человек пришёл на работу в государственный или муниципальный орган и ещё хамит людям, ему там не место.