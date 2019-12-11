Повышение пенсионного возраста вызвало волну протестов во Франции

Изменения коснутся тех, кто начнёт работать с 2022 года, и не заденут того, кто родился раньше 1975 года.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил обновлённую программу пенсионной реформы, которая вызвала новую волну протестов по стране, сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, с 2027 года пенсионный возраст будет повышен до 64 лет. Сейчас возраст выхода на пенсию во Франции составляет 62 года. Изменения в пенсионном законодательстве коснутся тех, кто начнёт работать с 2022 года, и не заденут того, кто родился раньше 1975 года.

По словам премьер-министра, новая реформа позволит гражданам, работавшим всю жизнь, получать пенсию в размере не менее 1 тысячи евро.

Массовые беспорядки в крупнейших городах Франции начались в ноябре 2018 года по другому поводу. Люди в жёлтых жилетах выступили против роста цен на топливо. В дальнейшем протест перешёл в массовые демонстрации против действий власти в целом. Ранее в годовщину протестов "жёлтых жилетов" во Франции задержали более 100 человек.