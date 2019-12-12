Опрос показал, кто тратит на новогодние подарки больше: женщины или мужчины

Практически каждый десятый россиянин в уходящем году будет поздравлять себя любимого. Об этом заявило 11% опрошенных.

При покупке новогодних подарков российские мужчины оказались значительно щедрее своих прекрасных половинок и готовы потратить на них сумму на 40% больше. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, передаёт РИА "Новости".

— Средний бюджет на подарки к Новому году составляет 13,5 тысячи рублей. У мужчин бюджет на 40% выше женского: в среднем 15,6 тысячи рублей и 11,2 тысячи рублей соответственно, — говорится в сообщении.

Согласно результатам опросов, самые большие подарочные бюджеты в этом году запланировали себе жители Москвы — около 16,5 тысячи рублей. На втором месте расположились жители Красноярска — приблизительно 15 тысяч рублей. Столько же планируют потратить жители Санкт-Петербурга. Самый скромный бюджет на подарки заложили жители Волгограда и Казани — в среднем по десять тысяч рублей.

Отмечается, что дарить новогодние подарки планирует абсолютное большинство россиян: 74% готовятся сделать сюрприз как минимум для своих родственников, 38% планируют поздравить своих любимых, почти каждый четвёртый — 24% — будет одаривать друзей, и половина от этого числа будет делать приятное коллегам — 12%.

Практически каждый десятый россиянин в уходящем году будет поздравлять себя любимого — 11% опрошенных заявили, что непременно купят подарки. Правда, такое же количество опрошенных и вовсе не собирается кого-либо поздравлять подарками.

Исследование проводилось в 675 населённых пунктах с 25 ноября по 7 декабря. Всего было опрошено 5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее Лайф сообщал, что главный Дед Мороз России рассказал о подарках Трампу и Зеленскому.