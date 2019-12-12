На Камчатке ветеран "воскрес из мёртвых", чтобы забрать долги по пенсии

Житель Камчатского края перестал получать положенную ему пенсию и надбавки ветерана труда к ней, а когда пришёл в пенсионный фонд, то неожиданно узнал, что "умер" уже пару месяцев как. Об этом сообщает газета "Вести".

— Для покойника наш земляк очень хорошо выглядит. Несмотря на свои 69 лет, он бодр, активен, последовательно и убедительно излагает свои мысли, рассуждает связно и логично, — говорится в публикации.

По данным журналистов, ветеран труда Александр Марченко официально ушёл из жизни ещё 28 марта 2019 года, но пенсия ему направлялась вплоть до сентября, пока не пришёл отчёт из Сбербанка о том, что доставить деньги мужчине невозможно по причине его (пенсионера) смерти.

Откуда у банка появились такие сведения, в ПФР ответить затруднились, но, как и положено в таких ситуациях, пенсионные выплаты приостановили на 6 месяцев. Как передаёт ТАСС, после явки мужчины в пенсионный фонд задолженности по его пенсии за два месяца были выплачены полностью.

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