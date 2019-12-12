На Камчатке ветеран "воскрес из мёртвых", чтобы забрать долги по пенсии

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Фото © Pixabay

Житель Камчатского края перестал получать положенную ему пенсию и надбавки ветерана труда к ней, а когда пришёл в пенсионный фонд, то неожиданно узнал, что "умер" уже пару месяцев как. Об этом сообщает газета "Вести".

Для покойника наш земляк очень хорошо выглядит. Несмотря на свои 69 лет, он бодр, активен, последовательно и убедительно излагает свои мысли, рассуждает связно и логично, — говорится в публикации.

По данным журналистов, ветеран труда Александр Марченко официально ушёл из жизни ещё 28 марта 2019 года, но пенсия ему направлялась вплоть до сентября, пока не пришёл отчёт из Сбербанка о том, что доставить деньги мужчине невозможно по причине его (пенсионера) смерти.

Откуда у банка появились такие сведения, в ПФР ответить затруднились, но, как и положено в таких ситуациях, пенсионные выплаты приостановили на 6 месяцев. Как передаёт ТАСС, после явки мужчины в пенсионный фонд задолженности по его пенсии за два месяца были выплачены полностью.

СМИ: С пенсий могут запретить взыскивать долги

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