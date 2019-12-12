На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошёл пожар

Единственный российский авианосец проходит ремонт и модернизацию с позапрошлого года.

В Мурманске на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошёл пожар. Пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

— По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идёт густой черный дым, — сказал собеседник агентства.

Тушение пожара ведется по повышенному, номеру сложности. Причины возгорания пока неизвестны. Их причиной могли стать нарушения при ремонтных работах.

Единственный российские крейсер с 2017 года проходил модернизацию и ремонт на Мурманском судоремонтном заводе. Срок его службы будет продлён на 10 лет. Ввод в состав флота планируется на 2021 год.