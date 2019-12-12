Лайф узнал возможную причину пожара на "Адмирале Кузнецове"

Возгорание могло произойти из-за нарушений во время сварочных работ. Загорелось топливо.

Площадь пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в судоремонтном заводе в Мурманске составляет 120 квадратных метров. Об этом Лайфу рассказали источники в местных экстренных службах.

Сообщение о возгорании поступило в 10:20. По предварительной информации, горит дизтопливо на нижней палубе. Неизвестна судьба двух человек — члена экипажа и работника завода. Причиной пожара могли стать нарушения при проведении сварочных работ.

Ранее же сообщалось, что пострадал один человек. Пожарные работают по повышенному номеру сложности.