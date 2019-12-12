"Меня не нужно жалеть!" Новая супруга Петросяна ответила хейтерам

Она подчеркнула, что никаких комментариев по вопросам её личной жизни давать не будет.

Бывшая помощница известного юмориста Евгения Петросяна, а теперь, по некоторым данным, его новая супруга Татьяна Брухунова прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы. Публикация появилась на её странице в Instagram.

Жена юмориста поблагодарила всех, кто поддержал её в связи с новостью о бракосочетании, и ответила тем, кто отреагировал на событие негативно.

— Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось, — пишет Брухунова.

Она также подчеркнула, что никаких комментариев по вопросам личной жизни давать не станет, и добавила, что фотографии с семьёй на её страницах в соцсетях будут появляться крайне редко и будут составлять не более 1% от всех публикаций.

Напомним, Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой вскоре после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил 30 лет.