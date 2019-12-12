В Москве задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

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Фото © DPA/TASS/Bernd von Jutrczenka

В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН, тело которой нашли завёрнутым в одеяло.

В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, — говорится в сообщении ГСУ СК России по столице.

Напомним, тело девушки со связанными ногами, завёрнутое в одеяло, 10 декабря нашли бабушка с дедушкой. Перед этим студентка перестала отвечать на телефонные звонки. По предварительной версии, её убил любовник, после чего ударился в бега. Накануне соседка слышала, как пара ссорилась.

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