В Бурятии упавший старый телевизор убил двухлетнего ребёнка

Мальчик был доставлен в больницу с травмой головы, однако, несмотря на усилия врачей, жизнь ребёнку спасти не удалось.

В Курумканском районе Республики Бурятия двухлетний ребёнок скончался после того, как на него упал телевизор. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, в день трагедии мама с ребёнком играли в комнате. Мальчик случайно задел неустойчивый стол, на котором стоял тяжёлый ламповый телевизор, в результате чего техника упала ему на голову.

— На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре малыш скончался от полученных повреждений, — говорится в сообщении Следственного комитета.

По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка. Телевизор и стол изъяты следователями. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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