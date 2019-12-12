На Урале пристав притворилась соседкой в халате, чтобы арестовать должника

Мужчина три месяца не платил алименты и не хотел открывать дверь сотрудникам в форме.

В Екатеринбурге судебный пристав, переодевшись в халат и тапочки, притворилась соседкой, чтобы вручить протокол должнику по алиментам. Мужчина не открывал дверь, когда в видеодомофоне видел сотрудников в форме.

Как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург", приставу пришлось задействовать все свои актёрские способности, чтобы ей открыли дверь. Женщина постучалась к "соседу" с криками "Вы нас топите!". Мужчина испугался и открыл дверь.

Должник в течение трёх месяцев не платил алименты. При этом показывал приставам поддельные документы. Его арестовали на десять суток.

Ранее Лайф сообщал, что сибиряк накопил долг в пять миллиардов и объявил себя банкротом.