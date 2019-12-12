Пациенты попросили Генпрокуратуру добиться отмены ареста экс-главы роддома

Матери просят Генпрокуратуру пресечь "травлю прекрасного человека и профессиональнейшего врача в соцсетях" и добиться её освобождения.

Пациенты выступили в защиту бывшей заведующей филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (роддом № 27) Марины Сармосян, которая была арестована по обвинению в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Соответствующее обращение было направлено в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Документ написан "от лица сотен благодарных пациентов". Авторы послания просят главу ведомства взять дело врача под личный контроль.

— Мы — матери, родившие своих детей под руководством Марины Арамаисовны, неоднократно возвращавшиеся к ней при последующих родах, считаем абсолютно невозможным и далее допускать травлю нашего врача — прекрасного человека и профессиональнейшего врача — на просторах социальных сетей. Просим Вас сделать всё возможное для освобождения Сармосян Марины Арамаисовны из-под стражи, — говорится в обращении, которое есть в распоряжении Лайфа.

Об аресте Марины Сармосян стало известно 8 декабря. Медика, выступающего за естественные роды, обвиняют в том, что в её роддоме четыре ребёнка родились с травмами, один из них умер. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СКР.