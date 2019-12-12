Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище похоронили экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Напомним, политик скончался 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской клинике, где проходил обследование. Сегодня, 12 декабря, в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания.

Проводить бывшего мэра в последний путь пришли политики, общественные деятели и артисты — президент РФ Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Ольга Голодец, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, певец Олег Газманов и многие другие. Лайф вёл прямую трансляцию.