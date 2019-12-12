Более 90 процентов россиян считают, что не испытывают проблем с питанием

Более 50% респондентов заявили, что могут позволить себе те продукты, которые хотят.

95,4% россиян, принявших участие в исследовании Росстата, рассказали, что не испытывают значительных трудностей с покупкой продуктов.

Во время исследования опросили порядка 100 тысяч респондентов разного возраста. Они отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья, наличии заболеваний, связанных с питанием, и следовании принципам здорового образа жизни. Кроме того, специалисты измеряли рост и вес респондентов.

Отмечается, что доля тех, кто может позволить себе ту "еду, которую хотят есть", составила 51,7%. Ещё 43,7% респондентов достаточно еды, однако они не всегда могут позволить себе именно те продукты, которые бы им хотелось. Число тех, кто иногда или часто сталкивается с недостатком еды, составило 4,6%.

По сравнению с 2013 годом специалисты отметили небольшое увеличение числа тех, кто не всегда может позволить себе именно те продукты, которые бы им хотелось, — с 41,9% до 43,7%. При этом за пять лет снизилась острота ситуации с питанием в многодетных семьях — доля семей, которые не испытывают проблем с доступностью и количеством еды, выросла с 39,8% в 2013 году до 42,5% в 2018 году. Однако 7,5% многодетных семей, по данным 2018 года, по-прежнему сталкиваются с недостатком еды.

В целом, по итогам исследования 2018 года, 83% респондентов считают, что качество и характер их питания улучшился или не изменился.

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