Россиян предупредили об атаке "супертараканов"

Они могут появиться в квартирах нечистоплотных жильцов, а потом быстро распространяются по всему дому.

Жителей российских мегаполисов атакуют "супертараканы". У насекомых выявили устойчивость к ядам, которые люди используют раз за разом, поэтому избавиться от них достаточно сложно. Об этом сообщила доктор биологических наук, сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Чтобы победить нежелательных насекомых, следует разнообразить подбор действенных средств по борьбе с тараканами. Так, в ведомстве рекомендуют использовать неорганические вещества, приманки с борной кислотой и препараты с диатомитом.

— Главное — чётко следовать инструкции, в таком случае средство не навредит человеку, — передаёт радио Sputnik слова Рославцевой.

Чаще всего с такими "супертараканами" сталкиваются жители многоэтажек. На первых этажах таких домов часто располагаются кафе и продуктовые магазины, а их владельцы не всегда проводят дезинсекцию. Кроме того, насекомые могут появляться в грязных квартирах, а потом быстро распространяются по всему дому.

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