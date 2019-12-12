Netflix показал финальный трейлер "Ведьмака"

В короткий ролик попали кровавые сцены сражений, падение Цинтры, бегство Цириллы и немного Геральта и Йеннифэр.

Netflix показал финальный трейлер первого сезона одной из самых ожидаемых премьер года — сериала "Ведьмак", который будет состоять из восьми эпизодов. Поклонников творчества Анджея Сапковского порадовали множеством эпичных сцен.

В коротком ролике показаны захватывающее нападение войска Нильфгаарда на Цинтру, кровавая битва армий и падение королевства, а также сражение Геральта и Йеннифэр бок о бок. К слову, в финальном трейлере создатели обошлись без монстров.

Ранее фанаты игры "Ведьмак" раскритиковали предыдущий трейлер с официальным русским дубляжом от компании Netflix.