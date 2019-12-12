Девушка отсудила у фотосалона 30 тысяч рублей за свой портрет на надгробии

Работники студии использовали фотографии, сделанные для клиентки восемь лет назад.

В Екатеринбурге девушка отсудила у фотосалона 30 тысяч рублей за использование её фотографии в рекламе надгробия. Изначально Екатерина Колбасина требовала с фирмы компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Адвокат девушки Антон Штоль раскрыл Лайфу детали процесса.

— Процесс длился три часа. Вторая сторона пыталась "съехать", что это не они изготавливали [могильный портрет], а третья организация, хотя доказательств не предоставили, — рассказал Штоль.

По словам адвоката, они предоставили суду исходники фотографий, сделанные Екатериной в салоне в 2011 году. Одно из этих фото было использовано на надгробии. Суд принял это во внимание и встал на сторону девушки, присудив ей 30 тысяч рублей за моральный вред. Также суд запретил дальнейшее использование фотографии.

Напомним, Екатерина Колбасина обнаружила своё фото на могильном портрете в рекламе надгробий в августе 2019 года. Девушка обратилась в суд для возмещения морального ущерба.