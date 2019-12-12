Три человека пропали при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

По предварительным данным, возгорание началось из-за сварочных ремонтных работ, загорелись ГСМ.

В Мурманске, где на судостроительном заводе горит крейсер "Адмирал Кузнецов", ищут трёх человек. По данным Лайфа, их судьба неизвестна, пожар всё ещё не локализован.

Напомним, сообщение о возгорании на единственном российском крейсере-авианосце поступило сегодня около 10 часов утра. По предварительным данным, во время сварочных работ загорелись горюче-смазочные материалы, которые находились на борту корабля. По последним данным, пострадало десять человек.

Сообщалось, что огонь перекинулся на силовые кабели и доступ к ним затруднён из-за густого едкого дыма. Всё это может осложнить возвращение крейсера в состав Военно-морского флота России. Планировалось, что это случится в 2021 году — после ремонта и модернизации крейсера, которая началась в 2017 году.