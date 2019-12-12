На Урале 93-летнего ветерана выкинули из очереди на жильё

Пенсионер живёт у родственников в комнате, где установлена ванна, поэтому там сыро.

Участника Великой Отечественной войны Петра Жукова из города Шадринска Курганской области местные власти сняли с очереди нуждающихся в жилье.

— 93-летний участник войны, которого государство обязано обеспечить жильём, живёт в доме родственника без удобств. Власти грубо нарушают права ветерана, — передаёт Ura.ru слова правозащитника ветерана Александра Андрюкова.

Пожилого мужчину поставили на учёт в июле этого года. Позже в управлении социальной защиты населения Курганской области решили, что Жукову не будут предоставлять жильё, сославшись на то, что у его сына есть дом, поэтому помощь государства не положена.

Ветеран живёт у родственников в доме без удобств. Ходить в баню с использованием ходунков сложно, поэтому в его комнате стоит ванна, из-за которой в доме сыро.

— Очень прошу помочь мне хоть в таком возрасте жить как человек, — сказал Пётр Жуков.

В управлении соцзащиты объяснили, что ветеран имеет статус участника ВОВ, не принимавшего участия в боевых действиях. Гражданам такой категории предоставляют квадратные метры только в случае выселения из служебного жилья.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке ветеран "воскрес из мёртвых", чтобы забрать долги по пенсии.