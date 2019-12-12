На Украине спустя три года задержали предполагаемых убийц Павла Шеремета

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Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Имена задержанных по громкому уголовному делу пока не разглашаются. Министр Аваков уже поблагодарил правоохранителей за службу.

На Украине задержаны предполагаемые подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, Нацполиция уже предъявляет фигурантам "обоснованные подозрения".

— Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! — добавил Аваков.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести".

<p>Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky</p>

В августе прошлого года Генпрокуратура Украины не увидела признаков теракта в убийстве Шеремета и сочла расправу над репортёром местью за его профессиональную деятельность.

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