На Украине спустя три года задержали предполагаемых убийц Павла Шеремета

Имена задержанных по громкому уголовному делу пока не разглашаются. Министр Аваков уже поблагодарил правоохранителей за службу.

На Украине задержаны предполагаемые подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, Нацполиция уже предъявляет фигурантам "обоснованные подозрения".

Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу! pic.twitter.com/VOUqyTJ5RC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 12, 2019

— Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! — добавил Аваков.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести".

В августе прошлого года Генпрокуратура Украины не увидела признаков теракта в убийстве Шеремета и сочла расправу над репортёром местью за его профессиональную деятельность.