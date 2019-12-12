В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина

Актёрский состав и имя исполнителя главной роли пока не известны. Ожидается, что картина увидит свет в 2021 году.

Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Рабочее название картины — "Пророк". По информации агентства, создатель фильма постарается максимально передать атмосферу Золотого века в России при помощи костюмов, декораций и известных пушкинских мест, но с элементами рэп-музыки.

— Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей, — рассказал глава киностудии Петр Ануров.

В компании пока не стали раскрывать актёрский состав и имя исполнителя главной роли. Неизвестен также и продюсер фильма. Ожидается, что картина увидит свет в 2021 году.

Недавно Квентин Тарантино заявил о намерении снять продолжение "Убить Билла". Как рассказал режиссёр, съёмки фильма начнутся не ранее чем через три года.