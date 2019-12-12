Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области

Левченко возглавлял регион с 2015 года, за это время Приангарье столкнулось с рядом чрезвычайных ситуаций, последствия некоторых до сих пор не решены.

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Левченко возглавлял регион с 2015 года, когда победил во втором туре губернаторских выборов (выдвигался от КПРФ) с 56,39% голосов избирателей. За это время область столкнулась с рядом чрезвычайных ситуаций, последствия некоторых до сих пор не решены. Например, люди, пострадавшие в результате мощного паводка этим летом, до сих пор не получили новое жильё.

Также Левченко уличили в нарушении закона о коррупции: на протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк. Всё это происходило на фоне его неоднозначных высказываний о национальных проектах и сообщений о повышении собственной зарплаты. Кроме того, местные политики упрекали Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках, несмотря на сложную ситуацию в регионе.

Врио губернатора Приангарья указом президента назначен замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Владимир Путин уже провёл с ним рабочую встречу.

Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Занимал посты от главы ГУ МЧС РФ по Воронежской области до замглавы МЧС — главного госинспектора по пожарному надзору. Он также принимал участие в конфликте в Чечне, занимался отправкой гумпомощи в Южную Осетию во время конфликта в 2008 году. Участвовал в уникальных спасательных операциях, в том числе в ликвидации масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году.