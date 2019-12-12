Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона. Им стал замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Путин уже провёл с ним рабочую встречу.
Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Занимал посты от главы ГУ МЧС России по Воронежской области до замглавы МЧС — главного Госинспектора по пожарному надзору. Он также принимал участие в конфликте в Чечне, занимался отправкой гумпомощи в Южную Осетию во время конфликта в 2008 году. Участвовал в уникальных спасательных операциях, в том числе в ликвидации масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году.
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