В разговоре с журналистом украинский лидер отметил важность начала диалога Киева и Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы показали в эфире телеканала "Россия 24".

— Главное, что мы все начали общаться, — отметил украинский лидер во время интервью после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского саммита".

Полную версию интервью российских журналистов с Зеленским покажут в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее Зеленский заявил, что он "русскоязычный президент". Он также отмечал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже — это большой шаг к миру.