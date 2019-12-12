Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы показали в эфире телеканала "Россия 24".
— Главное, что мы все начали общаться, — отметил украинский лидер во время интервью после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского саммита".
Полную версию интервью российских журналистов с Зеленским покажут в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Ранее Зеленский заявил, что он "русскоязычный президент". Он также отмечал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже — это большой шаг к миру.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram