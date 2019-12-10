Зеленский назвал большим шагом к миру встречу с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках "нормандского саммита".

— Мы встретились, и это большой шаг к миру, — отметил Зеленский.

Он также отметил, что некоторые проблемы, которые стояли на повестке встречи, обсудить не удалось. В частности, по его словам, не был решён вопрос о контроле над границами Донбасса с Россией. Украинский лидер планирует поднять этот вопрос на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не допустит федерализации и никогда не уступит свои территории.

Ранее украинский лидер встретился в двустороннем формате с президентом РФ Владимиром Путиным, их беседа длилась полтора часа. Глава РФ остался доволен переговорами.