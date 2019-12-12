На Украине планируют штрафовать депутатов и чиновников за русский язык

На сайте языкового омбудсмена будет создан специальный раздел, где пользователи смогут пожаловаться на нарушителей.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что использующих русский язык депутатов и чиновников будут штрафовать.

— У нас все чиновники, судьи, все учителя... законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия — это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой, — приводит агентство УНН слова Монаховой.

Языковой омбудсмен добавила, что за первое нарушение закона предусматривается замечание, а в случае повторного — уже штрафы. На сегодняшний день максимальный размер штрафа составляет 11 600 гривен (492 доллара).

Также Монахова сообщила о планах создать на сайте уполномоченного специальный раздел, где все пользователи смогут заполнить жалобу на нарушение закона о государственном языке.

Напомним, незадолго до своего ухода с поста президента Пётр Порошенко подписал закон о государственном языке, согласно которому граждане Украины обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения.