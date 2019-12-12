Зеленский высказался за изменение минских соглашений

Он отметил, что "передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция".

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за изменение некоторых пунктов минских соглашений.

— Со времени Минска прошли уже четыре года, всё меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали Минск, но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена, — сказал украинский президент в эфире телеканала "1+1".

Также Зеленский добавил, что "некоторые вещи можно изменить". Он отметил, что "передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция".

Напомним, на "нормандском саммите" Зеленский заявил, что настаивает на передаче Украине контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.