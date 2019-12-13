США испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету — видео

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Эти испытания стали возможны после того, как 2 августа утратил силу Договор о РСМД в связи с выходом из него США.

США провели испытания баллистической неядерной ракеты средней дальности наземного базирования, ранее запрещённой Договором о РСМД. Об этом сообщил подполковник Роберт Карвер — официальный представитель Пентагона.

Министерство обороны США провело 12 декабря, примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья [19:30 мск], лётное испытание ... с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния, — цитирует ТАСС Карвера.

Ракета пролетела 500 километров и упала в Тихий океан. Полученные в результате испытания данные будут использоваться в разработке будущего ракетного потенциала промежуточной дальности, отмечают в Минобороны США.

Эти испытания стали возможны после того, как 2 августа утратил силу Договор о РСМД в связи с выходом из него США.

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