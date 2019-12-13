США испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету — видео

Эти испытания стали возможны после того, как 2 августа утратил силу Договор о РСМД в связи с выходом из него США.

NEW: The Air Force has released video of its intermediate-range ballistic missile test today at Vandenberg AFB. The missile had been banned by the now-defunct INF Treaty pic.twitter.com/JyHq6o0nE6 — Dave Brown (@dave_brown24) December 12, 2019

США провели испытания баллистической неядерной ракеты средней дальности наземного базирования, ранее запрещённой Договором о РСМД. Об этом сообщил подполковник Роберт Карвер — официальный представитель Пентагона.

— Министерство обороны США провело 12 декабря, примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья [19:30 мск], лётное испытание ... с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния, — цитирует ТАСС Карвера.

Ракета пролетела 500 километров и упала в Тихий океан. Полученные в результате испытания данные будут использоваться в разработке будущего ракетного потенциала промежуточной дальности, отмечают в Минобороны США.

Эти испытания стали возможны после того, как 2 августа утратил силу Договор о РСМД в связи с выходом из него США.