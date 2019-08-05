Рябков назвал США могильщиками Договора о РСМД

По словам дипломата, Москва готова к равноправным и конструктивным переговорам с Вашингтоном.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал Соединённые Штаты могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора, — заявил дипломат в ходе брифинга в связи с прекращением действия ДРСМД.

Замглавы МИД напомнил, что Вашингтон запустил и завершил процедуру одностороннего выхода из договора. Он подчеркнул, что Москва до самого последнего момента выступала в пользу сохранения договорённостей. По словам Рябкова, Россия для спасения ДРСМД "сделала максимум возможного".

Дипломат добавил, что Москва готова к равноправным и конструктивным переговорам с Вашингтоном по тематике РСМД и другим вопросам стратегической стабильности на основе взаимоуважения и с учётом интересов каждой стороны.

Напомним, первыми о намерении выйти из ДРСМД заявили власти США ещё в октябре 2018 года. 7 февраля Госдеп вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД. США вышли из ДРСМД 2 августа. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, решение Вашингтона войдёт в историю с негативной коннотацией.