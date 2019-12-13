Уснувшие тушканчики Московского зоопарка проведут зиму в холодильнике

В связи с аномально тёплой погодой животные ушли в спячку гораздо позже по сравнению с прошлым годом.

Тушканчики Московского зоопарка ушли в спячку. Весь зимний сезон зверьки проведут в специальной холодильной камере при температуре 2−4 градуса, сообщила Лайфу пресс-служба зоосада.

— Наши специалисты стремятся, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их сородичей, обитающих в дикой природе. Поэтому у зверьков происходит смена сезона, меняются рационы и температура в зависимости от времени года, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Декабрь в этом году аномально тёплый, поэтому тушканчики заснули позже по сравнению с прошлым годом. Ощущение зимы им создали искусственно. Постепенно понижали температуру в вольерах.

— Когда они готовы уснуть, зоологи помещают каждого тушканчика в персональный деревянный бокс, обитый поролоном, и затем отправляют в холодильную камеру, — поясняют специалисты.

В течение всей зимы за животными наблюдают, следят за их весом и общим состоянием. Если тушканчик стремительно худеет, его будят и докармливают. Самостоятельно грызуны просыпаются примерно в марте и достаточно быстро возвращаются к обычному ритму жизни.

Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке позже обычного ушли в спячку и медведи. Камчатская медведица Роза и два гималайских медведя — Аладдин и Будур — проведут зимний сезон в своих искусственных берлогах. Во время спячки за их состоянием также будут следить специалисты.