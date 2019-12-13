Зеленский предложил упростить выдачу гражданства тем, кто сбежал из России

То же самое предлагается сделать для иностранных наёмников, которые служили или служат в Вооружённых силах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект с предложением упростить получение гражданства Незалежной ряду категорий. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

— Предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора (так Киев называет Россию. — Прим. ред.) или государства-оккупанта и подвергнувшихся в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства, — уточняется в сообщении.

То же самое касается иностранцев, проходящих или проходивших военную службу по контракту в Вооружённых силах Украины, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны.

Зеленский также предлагает Раде расширить круг лиц, имеющих основания для получения украинского гражданства по территориальному происхождению.

Кроме того, лидер Незалежной призывает прописать в законодательстве страны порядок подачи декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, в органы местного самоуправления, в правоохранительные органы и тому подобное.

Напомним, в апреле вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней. 17 июля он упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из Донбасса. В ответ Зеленский подписал поручение правительству о разработке законопроекта об упрощённом порядке выдачи украинского гражданства россиянам.