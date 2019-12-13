Масштабный пожар в Москве: видео Лайфа с высоты птичьего полёта

На месте ЧП разносились звуки взрывов. Предположительно, это были газовые баллоны.

Пожар на складах на Варшавском шоссе в Москве уже занял площадь в три тысячи квадратных метров, начались обрушения кровли. Лайф публикует видео с места ЧП, снятое с высоты птичьего полёта.

На этих кадрах видно, что полыхает большая часть огромного складского комплекса. Густой дым поднимается на десятки метров вверх, сквозь обрушившуюся крышу пробиваются огромные языки пламени.

По последним данным, пострадал один человек — спасатель, которого придавило при обрушении. Его уже передали медикам. Ранее Лайф публиковал видео с взрывами внутри горящего здания. Мы ведём прямую трансляцию с места ЧП.