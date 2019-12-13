Кишащая тараканами квартира курьера Delivery Club попала на видео

В пресс-службе компании заявили, что владелец сумки уже исключён из списка курьеров.

В Красноярске сотрудник службы дезинсекции снял на видео квартиру доставщика еды службы Delivery Club, в которой царила антисанитария. Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

На кадрах видно, что жилплощадь курьера буквально кишит тараканами, при этом здесь же стоит сумка, в которой разносят еду.

— Пришёл обрабатывать квартиру от тараканов. Сказал хозяевам убрать сумку хотя бы на балкон, потому что с ней потом нежелательно будет ходить по городу, класть туда еду. Мне ответили, что им всё равно, — рассказал дезинсектор, подчеркнув, что упомянутая квартира совершенно не соответствует санитарным нормам.

Кроме того, мужчина обратился к руководителям компаний по доставке еды и призвал их проверять, когда их работники забирают сумки домой и в каком состоянии находятся их квартиры.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на официальный ответ пресс-службы Delivery Club, попавший на видео рюкзак больше не будет использоваться для доставки, а сам владелец сумки из списка курьеров был исключён.

Ранее Лайф выяснил, что и как часто россияне заказывают в Delivery Club, а также в сервисе "Яндекс.Еда".