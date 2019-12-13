Российский эксперт назвал новую американскую ракету ухудшенным "Искандером"

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Специалист предположил, что снаряд был создан на базе старого с небольшими изменениями.

Российский эксперт назвал американскую ракету, которую ранее испытали в США, ухудшенным "Искандером". Об этом специалист академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в эфире НСН. Он также предположил, как американцам удалось так быстро собрать новую баллистическую ракету.

Принципиально новую ракету за девять месяцев не создать. Американцы её сделали на базе пусковой установки ракеты ATACMS. <...> Возможно, на ней стоит более мощный двигатель либо сделан дополнительный стартовый двигатель, — считает эксперт.

Исходя из таких предположений, Сивков сделал вывод, что американская разработка имеет те же самые технические характеристики, точность попадания и время реакции, что делает ракету хуже российского "Искандера".

Время реакции у американской ракеты примерно 15–20 минут, в то время как у "Искандера", судя по открытым данным, около пяти минут. Предельная дальность порядка 550 км. Американский "Искандер" с ухудшенными характеристиками, — отметил он.

Напомним, что в США испытали ракету, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Прототип преодолел над Тихим океаном более 500 км, после чего самоуничтожился.

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