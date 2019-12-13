Российский эксперт назвал новую американскую ракету ухудшенным "Искандером"

Специалист предположил, что снаряд был создан на базе старого с небольшими изменениями.

Российский эксперт назвал американскую ракету, которую ранее испытали в США, ухудшенным "Искандером". Об этом специалист академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в эфире НСН. Он также предположил, как американцам удалось так быстро собрать новую баллистическую ракету.

— Принципиально новую ракету за девять месяцев не создать. Американцы её сделали на базе пусковой установки ракеты ATACMS. <...> Возможно, на ней стоит более мощный двигатель либо сделан дополнительный стартовый двигатель, — считает эксперт.

Исходя из таких предположений, Сивков сделал вывод, что американская разработка имеет те же самые технические характеристики, точность попадания и время реакции, что делает ракету хуже российского "Искандера".

— Время реакции у американской ракеты примерно 15–20 минут, в то время как у "Искандера", судя по открытым данным, около пяти минут. Предельная дальность порядка 550 км. Американский "Искандер" с ухудшенными характеристиками, — отметил он.

Напомним, что в США испытали ракету, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Прототип преодолел над Тихим океаном более 500 км, после чего самоуничтожился.