Меркель заявила, что решение о новых санкциях против РФ принято единогласно

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить санкции против России. Как рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, процесс урегулирования конфликта в Донбассе пока "недостаточен" для того, чтобы отменять ограничения против РФ.

— Я и президент Эмманюэль Макрон информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции, — цитирует Меркель ТАСС.

Напомним, впервые антироссийские санкции Европейский союз ввёл 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. В сентябре этого года ЕС на полгода продлил ограничительные меры против российских физических и юридических лиц, срок действия пакета санкций истекал 31 января будущего года.

Ранее о том, что ЕС согласовал продление санкции против РФ, заявил источник в одной из делегаций.