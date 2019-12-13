"Дятел протаранил бок". Сын Валерии попал в очередное ДТП

Предыдущая авария с участием Арсения Шульгина и его девушки произошла 8 декабря.

Сын известной певицы Валерии только выписался из больницы после страшного ДТП под Петербургом, как попал во вторую аварию. Арсений Шульгин даже в шутку предположил, что ему просто нельзя садиться в автомобиль.

— Мы только что выписались из больницы и попали в ещё одну аварию. Ничего страшного нет, но сам факт забавный. Вот этот дятел просто протаранил бок, — сказал он, указывал на микроавтобус. — Реально, что вообще происходит?! Может, мне вообще больше в машины не садиться?!

21-летний Арсений не пострадал. Он благополучно добрался домой на такси и рассказал подписчикам о намерении отдыхать в "щадящем режиме".

Предыдущая авария с участием сына Валерии произошла 8 декабря. В момент происшествия за рулём была девушка Арсения, которую тот собирался познакомить с мамой. Возлюбленная юноши пострадала сильнее всех — у неё перелом. Сам Арсений поранил лицо, а его приятели отделались ушибами и кровоподтёками.