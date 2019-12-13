США и Китай сделали первый шаг в торговом перемирии

Переговоры по второму этапу сделки будут начаты "немедленно", стороны не будут ждать выборов 2020 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласования первой стадии торговых соглашений с Китаем стороны сразу же приступят к обсуждению деталей второго этапа.

— Мы начнём немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания (президентских. — Прим. Лайфа) выборов в 2020 году, — написал американский лидер в "Твиттере" .

Кроме того, Трамп отметил, что китайская сторона согласилась на многие "структурные изменения" и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров.

Также он добавил, что пошлины в 25% на китайскую продукцию будут сохранены. При этом штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут взиматься из-за того, что стороны заключили сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, в частности закупать американскую сельхозпродукцию. 13 ноября он сообщил, что Соединённые Штаты и КНР находятся буквально в шаге от заключения торговой сделки, которая бы устраивала Вашингтон, и пригрозил повышением пошлин, если всё опять сорвётся.