Воспитатель детсада забыла про ребёнка, которого заперла в тёмной комнате

Мальчик полчаса ждал, пока дверь откроют. Потом начал стучать в окна и двери, но его никто не слышал.

В городе Гурьевск в Калининградской области воспитательница закрыла ребёнка в тёмной комнате, после чего вовсе забыла о нём. Информация об инциденте появилась в паблике "Типичный Калининград".

По версии семьи мальчика, педагог в наказание за плохое поведение отвела ребёнка в тёмное помещение, поставила в угол и закрыла дверь. Мальчик ждал около получаса, кричал и стучал в окно, но его никто не слышал. Вечером за ребёнком пришёл отец, однако воспитательница сказала ему, что мальчика забрала мать. Мужчина удивился, ведь жена только что попросила забрать сына из детсада.

— Тогда она повернулась и вышла из группы. Через какое-то время она привела взволнованного и перепуганного сына. Затем воспитатель позвонила мне и сказала, что Сева не послушал её и остался играть в кабинете математики <...> Затем она сказала, что отругала Севу за подобное поведение и просит меня тоже это сделать, — рассказала мама мальчика.

По словам родителей мальчика, воспитательница не в первый раз таким образом наказывает детей. В администрации детского сада женщине сделали выговор, а возмущённым родителям, которые требуют её увольнения, якобы посоветовали сменить детский сад или "подлечиться у невролога". Делом уже занялся Следственный комитет.

Ранее в Омске 8-летнего ребёнка заперли на ключ в школьном кабинете. Девочка решила позвать на помощь кого-нибудь с улицы, но в результате выпала в окно и получила перелом позвоночника.