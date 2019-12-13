Воспитатель детсада забыла про ребёнка, которого заперла в тёмной комнате

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Фото © Pixabay

Мальчик полчаса ждал, пока дверь откроют. Потом начал стучать в окна и двери, но его никто не слышал.

В городе Гурьевск в Калининградской области воспитательница закрыла ребёнка в тёмной комнате, после чего вовсе забыла о нём. Информация об инциденте появилась в паблике "Типичный Калининград".

По версии семьи мальчика, педагог в наказание за плохое поведение отвела ребёнка в тёмное помещение, поставила в угол и закрыла дверь. Мальчик ждал около получаса, кричал и стучал в окно, но его никто не слышал. Вечером за ребёнком пришёл отец, однако воспитательница сказала ему, что мальчика забрала мать. Мужчина удивился, ведь жена только что попросила забрать сына из детсада.

Тогда она повернулась и вышла из группы. Через какое-то время она привела взволнованного и перепуганного сына. Затем воспитатель позвонила мне и сказала, что Сева не послушал её и остался играть в кабинете математики <...> Затем она сказала, что отругала Севу за подобное поведение и просит меня тоже это сделать, — рассказала мама мальчика.

По словам родителей мальчика, воспитательница не в первый раз таким образом наказывает детей. В администрации детского сада женщине сделали выговор, а возмущённым родителям, которые требуют её увольнения, якобы посоветовали сменить детский сад или "подлечиться у невролога". Делом уже занялся Следственный комитет.

Ранее в Омске 8-летнего ребёнка заперли на ключ в школьном кабинете. Девочка решила позвать на помощь кого-нибудь с улицы, но в результате выпала в окно и получила перелом позвоночника.

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