Фешен-астролог рассказала, в чём лучше встречать год Крысы

Главная особенность символа следующего года заключается в его противоречивости, поэтому и наряды астролог советует подбирать соответствующие.

С каждым днём всё ближе и ближе момент наступления года Металлической Крысы, и, чтобы добиться благосклонности его главного символа, следует подобрать парфюмерию и одежду для предстоящего праздника. Об этом рассказала фешен-астролог Вера Хубелашвили в интервью радио Sputnik.

— Крыса — животное достаточно придирчивое, очень любит броскую, яркую, но относительно экстравагантную одежду, потому что при этом любит сдержанность и скромность. Сочетание красноречиво противоречащее. Это говорит о том, что можно встречать год в сочетании различных контрастов, что полезно, — сказала она.

Так, например, можно попробовать пойти на торжество в самых роскошных украшениях, которые только есть, но с достаточно скромным нарядом, или наоборот — надеть всё лучшее и сразу, но без аксессуаров вовсе.

Говоря о цветах одежды, астролог рекомендует ориентироваться на любые оттенки белого, серого, чёрного и золотого. Дополнительно можно обратить внимание на голубые и бирюзовые цвета, главное — не переусердствовать.

Ещё одним важным моментом Хубелашвили считает выбор парфюма, ведь "классические Chanel № 5" едва ли смогут как-то удивить придирчивую Крысу. Для неё больше подойдут лотос, миндаль и нероли. А если вы и сами знаток более утончённых ароматов, то можно добавить ещё амбру — она располагает Крысу.

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