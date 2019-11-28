Эксперт по этикету отсоветовала дарить живых крыс на Новый год

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Специалист отметила, что присутствие символа года на празднике не является обязательным.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала россиян не использовать живых крыс в качестве новогоднего подарка, так как это не соответствует нормам этикета. Об этом пишет агентство "Москва".

Если только вы получили согласие, тогда можно дарить, а так — категорически нет. Есть правила в этикете, которые категорически запрещают дарить животных, если отсутствует предварительная договорённость, отметила Элеонора.

Символ года в целом не является хорошим подарком, добавила эксперт. По её мнению, это всё скорее "подростковая игра", так как различные статуэтки не несут в себе никакой ценности и являются скорее обременительным подарком.

Также Элеонора отметила, что присутствие символа года на столе необязательно. Для того чтобы сделать его более праздничным, можно добавить в сервировку красные свечи и ёлочные игрушки, добавила женщина.

По словам эксперта, просить у символа каких-то благ — это ребячество. Взрослые люди понимают, что "нужно самому трудиться и никакой символ не поможет".

Ранее Лайф рассказывал, как россияне планируют встретить Новый год. Кроме того, выяснилось, что для украшения дома в новогодние праздники россияне стали чаще покупать ёлки и реже — мишуру и дождик.

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