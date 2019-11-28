Эксперт по этикету отсоветовала дарить живых крыс на Новый год

Специалист отметила, что присутствие символа года на празднике не является обязательным.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала россиян не использовать живых крыс в качестве новогоднего подарка, так как это не соответствует нормам этикета. Об этом пишет агентство "Москва".

— Если только вы получили согласие, тогда можно дарить, а так — категорически нет. Есть правила в этикете, которые категорически запрещают дарить животных, если отсутствует предварительная договорённость, — отметила Элеонора.

Символ года в целом не является хорошим подарком, добавила эксперт. По её мнению, это всё скорее "подростковая игра", так как различные статуэтки не несут в себе никакой ценности и являются скорее обременительным подарком.

Также Элеонора отметила, что присутствие символа года на столе необязательно. Для того чтобы сделать его более праздничным, можно добавить в сервировку красные свечи и ёлочные игрушки, добавила женщина.

По словам эксперта, просить у символа каких-то благ — это ребячество. Взрослые люди понимают, что "нужно самому трудиться и никакой символ не поможет".

Ранее Лайф рассказывал, как россияне планируют встретить Новый год. Кроме того, выяснилось, что для украшения дома в новогодние праздники россияне стали чаще покупать ёлки и реже — мишуру и дождик.