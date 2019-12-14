Гидрометцентр: Погода порадует москвичей, но только на следующей неделе

А вот жителей Западной Сибири и Красноярского края ожидает резкое падение температуры на 25 градусов.

В следующий понедельник, 16 декабря, температура воздуха в Москве уверенно перешагнёт нулевую отметку и поднимется до плюс пяти градусов. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные радикального преображения пейзажа за окном не произойдёт: температурный режим будет достаточно однородным, небо будет затянуто пеленой облаков с небольшой вероятностью мокрого снега с дождём в воскресенье.

А вот жителей Западной Сибири и Красноярского края в ближайшие дни ожидают более серьёзные погодные капризы: сюда придёт сибирская зима.

— Связано это с тем, что устанавливается антициклональный режим погоды над Западной Сибирью и Красноярским краем. За два-три дня температура понизится на 20–25 градусов, температура станет ближе к норме, будут морозы до 30–35 градусов, — приводит его слова РИА "Новости".

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